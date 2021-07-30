 

Нюша о второй беременности и имени будущего ребенка: “Нужно, чтобы оно не уступало по оригинальности”

30.07.2021, 14:28, Разное
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Чуть больше недели назад 30-летняя певица Нюша представила поклонникам новый клип на свою песню “Небо знает”. В нем на финальных кадрах артистка предстает в профиль обнаженной, благодаря чему видно ее округлившийся живот. В тот же день певица подтвердила, что находится в положении, но подробно не стала рассказывать о беременности. Вчера же Нюша пришла на радиоэфир и дала первое интервью в положении. Она призналась, что сначала не поверила, когда ей сказали о будущем малыше:

Думала, что прошлый год был непростой, и не понимала, чем меня может удивить 2021? А вот! У меня был плановый поход к доктору в женскую консультацию. Она, радостная, встретила меня со словами: “Я по вам соскучилась”. Отправила сдавать анализы, на УЗИ, а там мне так говорят: “Доброе утро! Вы беременны”. Моя реакция: “Вы уверены? Еще раз посмотрите!”.

Но, по ее словам, она счастлива, хотя и понимает, что будет непросто:

Это в любом случае счастье. Очень много вопросов было, мол, когда второго? Для меня важно качество, а не количество. Перевожу тем, кто не понял: сначала разобраться с одним, а потом приступить к другому. Но теперь я попала в эту ситуацию, в любом случае буду адаптироваться, — скаала Нюша в эфире Love Radio.

Нюша

Какое-то время Нюша скрывала свое положение стандартными способами – свободная одежда и выгодные ракурсы на фото:

Я старалась чисто визуально какие-то моменты контролировать, чтобы все прикрывалось одеждой, меньше посещала мероприятия. Но, даже если бы захотела, дальше уже было бы сложно скрывать наличие животика, только если уехать в другую страну и сидеть где-то взаперти. Когда ты артист, само собой, приходится в какой-то момент уже об этом рассказать.

Певица призналась, что уже знает пол ребенка, но хочет устроить baby shower. Просто потому, что во время первой беременности такой вечеринки она не делала, а сейчас ей захотелось. Рожать она будет уже зимой и они с мужем собираются назвать ребенка так же оригинально, как старшую дочь:

Когда у меня такое оригинальное имя у дочки, конечно, нужно подготовиться, чтобы имя не уступало по оригинальности.

На вопрос о том, как Симба реагирует на скорое появление братика или сестренки, Нюша ответила, что та “еще не до конца понимает, что происходит”, но со временем осознает.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов объявили о помолвке в январе 2017 года и поженилась спустя полгода. На Мальдивы молодожены отправились в компании Дмитрия Хрусталева, Константина Хабенского и других близких друзей. Как развивалась их love-story, супруги рассказывали в интервью HELLO!:

Наше знакомство случилось в рабочей обстановке, когда я приехала выступать в Казань. А Игорь занимался там проведением крупных мероприятий и в том числе помогал с организацией моего концерта. Думаю, это была любовь с первого взгляда. Я подумала: “Какой обаятельный мужчина, открытый, искренний”.

Предложение руки и сердца Нюша получила во время путешествия по Африке:

Это было очень романтично! Мы должны были уехать в отпуск, но куда именно, Игорь мне не сказал. Только на месте я осознала, что мы в Кении. И под предлогом небольшой экскурсии с погружением в местный колорит мы отправились на остров Вака-Вака. В глухой африканской деревушке пустились в пляс с местными жителями, практически почувствовали себя аборигенами. (Смеется.) И тут буквально из ниоткуда появился маленький стульчик, на него меня усадили и сказали, что сейчас пройдет интересный местный ритуал. Внезапно Игорь опустился на одно колено — и передо мной оказался маленький, крохотный такой кокосик. Верхняя часть кокоса приоткрылась — и там заблестело кольцо с бриллиантом.

Супруги объявили о скором прибавлении в семье 29 мая 2018 года, а уже 6 ноября у пары родилась дочь. Больше года певица скрывала имя и лицо малышки, и решилась раскрыть обе тайны в декабре 2019-го с обложки журнала HELLO! – дочь назвали Симбой. Правда, не так давно она призналась, как на самом деле зовут их дочку: в мае этого года в интервью для одного YouTube-канала Нюша рассказала, что полное имя девочки – Симба-Серафима. 

Нюша и Игорь Сивов с дочерью



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