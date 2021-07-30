Мнение: Собянин отменил перчатки

Ну хоть какая-то радость. Я сам перчатки не носил никогда, даже даже в самую горячую пору ковид-идиотизма… как, впрочем, и 90% москвичей. Тут, надо сказать, С САМОГО НАЧАЛА у робота Собянина и его механических друзей нашла коса на камень: несмотря на то, что призывы к “масочно-перчаточному режиму” с апреля прошлого года неумолчно неслись из каждого утюга (сопровождаемые к тому ж угрозами штрафов) – перчатки в Москве никто не носил. Я специально смотрел всегда, когда выходил в город, из научного любопытства. НИКТО.

Вот по маскам – да; было время, когда рептилоиды, царящие в Москве, на какой-то период почти сломали население. Помню, удивлялся зимой: зайдешь в вагон метро, а там буквально – чуть ли не один ты без маски! Было неприятно, смотрел на окружающих как на жалких предателей. Они отвечали мне взглядами сломленных людей, полными покорности и боли.

Но это, к счастью, длилось недолго: уже к весне от масок стали понемногу избавляться, а к лету в метро уже восстановилось привычное соотношение – процентов 20-30 в масках, остальные – без. И даже те, кто в масках – все равно без перчаток! Все-таки собянинскую дурь люди всегда в грош не ставили.

Другими словами, перчаточный бред всегда массово саботировался. Почему же я радуюсь сейчас, когда Собянин наконец отменил, под предлогом “почти победы над эпидемией”, эту мертворожденную норму?

Во-первых – приятно, что Собянин опять облажался, а заодно позлил самую отмороженную часть ковидобесов-“демократов”, которых мосмэр опять заставил в бессильной злобе клацать челюстями. Ведь собянинские “послабления” делаются уже чисто шизофренически – на фоне самой оголтелой рисовки. Одной рукой власти рисуют какие-то там очередные “пики смертности от ковида” и невиданные “проценты зараженных” – а другой отменяют “перчаточный режим”! Каково? Есть от чего беситься ковидобесам.

Беда властей в том, что перестать рисовать горы трупов власти не могут – ведь задачи “загнать население под шприц” с них никто не снимал, и поэтому запугивание должно идти полным ходом. Они, чувствую, нам еще сократят население на миллион-другой (на бумаге) – лишь бы угодить неведомым заказчикам шприцевания…

Но самое главное, почему я рад: очень радуюсь за несчастный обслуживающий персонал везде – в магазинах, банках, кафе и ресторанах. Они ведь всё это время – все полтора года – вынуждены были ходить в перчатках, то есть были наказаны ни за что. Расплачивались здоровьем своей кожи за дремучее невежество наших властей предержащих и их так называемой “медицины”.

Это была наша общая вина, и нам за нее еще нести ответ. Продержали тысячи, если не сотни тысяч ни в чем не повинных людей полтора года в масках и перчатках, по 8-10 часов в день – и безвинно, и бессмысленно. И продолжат держать – за наши общие грехи. Работники сферы обслуживания – это такие современные монахи. Но теперь им епитимью слегка облегчают – оставят только маски.

Ура.