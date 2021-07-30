 

Щербина: Почему Кабмин делает школьников и студентов заложниками уровня вакцинации педагогов? Ставить под угрозу очередной учебный год – это слишком

30.07.2021, 14:20, Новости дня
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Кабинет Министров на днях постановил, что в случае выхода региона из “зеленой” зоны, учебные заведения будут осуществлять очную форму обучения, только если вакцину получили более 80% персонала.

В связи с этим вопрос. А почему заложниками уровня вакцинации становятся дети и студенты?

Если правительство не может организовать вакцинацию персонала учебных заведений – это его проблемы, еще есть месяц до начала учебного года. Можно успеть.

Если персонал учебных заведений не желает вакцинироваться – это его проблемы. Есть определенные требования к профессии, в частности, санитарные, им необходимо соответствовать. Нет – значит, нет и работы.

Но ставить под угрозу очередной, третий по счету учебный год либо из-за собственной организационной “неспроможності”, либо из-за нежелания персонала вакцинироваться – это, мне кажется, слишком.

Источник: Сергій Щербина / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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