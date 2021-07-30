 

Модуль «Аполлон-11» все еще может оставаться на орбите Луны

30.07.2021, 14:18, Новости дня
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Легендарный американский модуль «Аполлон-11», который позволил возвратить астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина на орбиту Луны, а оттуда – на Землю, все еще может кружить вокруг нашего спутника. Об этом свидетельствуют последние расчеты представителей НАСА.

Прошло уже много лет, и об этом модуле давно забыли. Тем более что принято было считать, что он должен был упасть где-то на Луне и разбиться. Однако никто момента этого падения не видел, и на поверхности Луны части космического модуля также пока не находили.

Эксперты полагают, что нужно поставить задачу астрономам, в том числе и любителям. Они могут повнимательнее присмотреться к орбите луны. Быть может, удастся зафиксировать пролет «Аполлона 11».



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