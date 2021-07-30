 

Моргенштерна и Дилару Зинатуллину заподозрили в тайной свадьбе

30.07.2021, 14:16, Разное
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Поводом обсуждения личной жизни рэпера Моргенштерна стала публикация в микроблоге Instagram его невесты Дилары Зинатуллиной. Звезда соцсетей показала снимки в нижнем белье, которые натолкнули фолловеров на мысль, что у знаменитостей уже состоялась тайная свадьба.
Дилара Зинатуллина удивила своего возлюбленного, когда в синагоге сделала ему предложение руки и сердца. Моргенштерн взял кольцо и ответил, что готов на ней жениться. По словам рэпера, только «настоящие мужчины не сами предлагают девушке выйти замуж, а принимают предложение от нее». Пара объявила о помолвке, но о дате свадьбы ничего не сказала.

Недавно невеста артиста показала кадры, сделанные на фотосессии. Дилара Зинатуллина позировала в нежном корсете и нюдовых туфлях на шпильке. Она предложила подписчикам угадать, когда были сделаны эти снимки. Фолловеры предположили, что это были «сборы невесты» и у знаменитостей уже состоялась тайная свадьба. Пока домыслы комментаторов возлюбленная Моргенштерна не комментирует.



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