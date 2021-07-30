В продаже появился защищенный Umidigi Bison Pro с ИК-термометром

В продаже на международном рынке появилась новинка от компании Umidigi. Bison Pro оснащен инфракрасным термометром, FM-радио и соответствует стандарту IP69K.

Современные смартфоны получают все более широкий функционал, так, специальный инфракрасный сенсор для измерения температуры можно использовать не только в медицинских целях, но и на кухне или в других ситуациях. Сейчас аппарат от китайского производителя поступил на рынок. Смартфон позиционируют, как не убиваемый, согласно официальным данным, он прошел сертификацию по стандарту IP69K. Это значит, что девайс не боится падений, ударов, царапин, мойки при высоких температурах и давлении воды.

Кроме того, устройство отличается высокой автономностью благодаря аккумулятору емкостью на 5 тысяч мА•ч. Для того, чтобы Umidigi Bison Pro не перегревался при самых энергоемких играх, его оборудовали системой специальной жидкостного охлаждения. В отличие от своей базовой версии, Pro-модификация работает на однокристальной мобильной платформе Helio G80 от MediaTek. Продуктивный и быстрый процессор дополнен чипом оперативной памяти объемом 8 гигабайт. Для хранения данных предусмотрен 128-гигабайтный энергонезависимый флэш-накопитель.

6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2340 на 1080 точек получил 24-мегапиксельную фронтальную камеру в вырезе вверху посредине экрана. Основная камера состоит из троих объективов, главный из которых соответствует 48 миллионом пикселей. Не забыл производитель и о стандартном разъеме на 3.5 миллиметра для подключения наушников. Есть в Umidigi Bison Pro и полноценный приемник FM-радио, а также сканер отпечатков пальцев, вынесенный на боковую грань. На онлайн-площадке Aliexpress смартфон уже предлагают приобрести за 156 долларов с бесплатной доставкой в Россию.

Источник: www.ixbt.com