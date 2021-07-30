Россияне назвали запретные темы для шуток

Россияне перечислили темы, на которые не стоит часто шутить. Своим мнением граждане поделились в ходе опроса, проведённого компанией SuperJob.ru.

Самыми неприемлемыми респонденты назвали потехи над здоровьем и болезнями – так считают 15% опрошенных. Помимо них в число запретных тем попали политика (9%), коронавирус (8%), религия (5%), внешность (5%), семья (5), смерть (4%), вакцинация (3%), национальная и расовая принадлежность (3%), личная жизнь (2%), а также уровень доходов (2%), передаёт “Радио 1”.