 

Мнение: Грехи России

30.07.2021, 13:58, Разное
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Один убеждённый противник Путина, весьма интеллигентный человек, начал выговаривать мне на днях за международную репутацию России. Дескать, и там-то мы повели себя по-скотски, и там-то, и вот тут-то ещё сделали пакость, и вон там на горячем попались, прямо со склянкой новичка в руках.

Я отвечал по пунктам: здесь была самооборона, там мы помогали законному правительству и защищали мирных жителей, а вот это вовсе неправда, основанная на клевете наших врагов.

Мне резонно указали на слабость моей позиции. Россия, принадлежа к числу так называемых «великих держав», никак не может быть всегда правой:

https://ruxpert.ru/Мировые_державы

Если я полагаю, что мы абсолютно безгрешны, я наверняка вижу реальность не в фокусе, как мама школьного хулигана. Как коммунисты, которые оправдывают даже самые очевидные преступления большевиков своим классическим «Осик ниучём неуиноват».

Коллеги, помогите, пожалуйста, найти какой-нибудь объективный грех у современной России. Что плохого сделала Россия за последние 20 лет? Не может же быть так, что на США и ЕС позорного клейма ставить негде, а мы стоим тут такие красивые в белом пальто, как д’Артаньян перед гвардейцами Ришелье.

Источник: Место для дискуссий



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