В Кремле прокомментировали драку в центре Симферополя

Кремль в курсе сообщений о недавнем конфликте двух компаний молодых людей в центре Симферополя, но считает это вопросом правоохранительных органов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, такие инциденты президенту не докладываются, это частные инциденты», – сообщил Песков, передает ТАСС.

По его словам, в администрации президента видели сообщения прессы о драке в Симферополе, но не имеют какой-то «специальной информации» на этот счет. «Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции», – заметил Песков, подчеркнув, что «совершенно необязательно Кремлю с кем-то (из руководителей соответствующих ведомств) об этом говорить».

Комментируя утверждения, что участники конфликта угрожали прибывшим на место сотрудникам правопорядка, Песков отметил: «В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы (участвовали в драке), это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами».

Как ранее сообщил источник во властных структурах полуострова, конфликтная ситуация, видеозапись которой накануне стала активно распространяться в интернете, произошла 23 июля на одной из центральных улиц Симферополя. Между двумя молодыми людьми из разных компаний возник словесный конфликт, один из них ударил оппонента, однако затем драку пресекли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Как отметил источник, утверждения о массовости драки, использовании оружия и «регулярности таких ситуаций» в Симферополе «оказались беспочвенными».