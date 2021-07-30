Атака совершена на израильское судно в Аравийском море
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Танкер Mercer Street под флагом Либерии и управляемый израильской компанией Zodiac Maritime LTD подвергся нападению у берегов Омана в Аравийском море Индийского океана, информирует портал Dryad Global, специализирующий на вопросах безопасности.
По неподтвержденным данным портала, экипаж танкера состоит из 27 человек, в том числе одного россиянина, а также граждан Украины, Грузии, КНР и других стран.
Возможный способ атаки – БПЛА, передает ТАСС.
Ранее в пятницу агентство Associated Press, ссылаясь на источники в министерстве обороны Великобритании, сообщило, что израильское торговое судно могло в четверг подвергнуться нападению в Аравийском море.
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