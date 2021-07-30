Москву обеспокоили учения НАТО Agile Spirit в Грузии

Учения НАТО в Грузии Agile Spirit вызывают озабоченность российской стороны, Москва внимательно следит за ними и будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения своих интересов, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

«Мы видим, в последние годы практически количество учений НАТО увеличилось, многие из них с антироссийской направленностью. С учетом общего военного планирования НАТО, которое все больше затачивается для парирования так называемой угрозы с востока, подобного рода учения не могут не вызывать у нас законные озабоченности. Разумеется, мы внимательно за ними [учениями НАТО в Грузии Agile Spirit] следим и будем предпринимать все необходимые меры, в том числе военно-технического характера для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы», – передает ТАСС ответ Грушко на соответствующий вопрос.

Учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух – 2021») с участием 12 стран – членов НАТО, а также Азербайджана, Грузии и Украины начались 26 июля. В них задействованы свыше 2,5 тыс. военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них – грузинские военные, еще 700 – американские.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщал, что свыше 2500 военнослужащих из 15 стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса принимают участие в десятых по счету военных учениях «Agile Spirit» («Проворный дух»), которые начались в Грузии в понедельник и продлятся до 6 августа.