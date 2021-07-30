 

Дельта-вариант коронавируса может передаваться легко, как ветрянка

30.07.2021, 13:28, Разное
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Дельта-вариант коронавируса SARS-CoV-2 передается от человека к человеку намного проще, чем его другие варианты. Об этом говорится в документе, предназначенном для внутреннего использования работниками американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который оказался в распоряжении The New York Times.

Новый документ CDC показывает дельта-вариант в более мрачных красках, чем предыдущие отчеты. В нем указано, что вирус распространяется проще, чем возбудители ближневосточного респираторного синдрома, тяжелого острого респираторного синдрома, лихорадки Эбола, сезонных простуд и гриппа. Контагиозность инфекции, вызываемой им, сравнивают с заразностью ветряной оспы.

Отметим, вирус ветряной оспы относят к наиболее контагиозным возбудителям инфекций. К возрасту 15 лет болезнь переносит от 70% до 90% непривитого населения.

В документе говорится, что при инфицировании дельта-вариантом SARS-CoV-2 количество вирусов в дыхательных путях в десятки раз выше, чем при заражении вариантом альфа. Это касается даже привитых людей. Вероятно, концентрация вирусов обусловливает высокую контагиозность варианта.  

В агентстве считают, что необходимо признать, что «правила войны изменились», информирует The New York Times. Издание указывает, то тон документа CDC выражает тревогу по поводу быстрого распространения дельта-варианта.

Последние рекомендации CDC указывают, что привитым людям следует носить маски в публичных местах в помещении. Однако новый документ указывает, что этого может быть недостаточным: возможно придется вернуться к политике всеобщего ношения масок. Данные агентства говорят о том, что людям с ослабленной иммунной системой следует быть в маске даже в местах, которые не считаются слишком опасными с точки зрения распространения вируса. Нужны маски и привитым, которые контактируют с детьми, пожилыми и с людьми из группы риска.

В документе CDC сообщается, что люди, заразившиеся дельта-вариантом, чаще переносят COVID-19 в тяжелой форме. Он с большей вероятностью, чем другие варианты, обходит защиту, которую дают вакцины. Однако, судя по всему, вакцины способны предотвращать тяжелые исходы инфекции и смерть от нее.

The New York Times указывает, что документ CDC опирается на недавние исследования дельта-варианта.



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