 

Умерла известная польская актриса Барбара Поломска

30.07.2021, 13:26, Новости дня
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Поломска умерла в возрасте 87 лет. Причина смерти, как и точная дата ухода актрисы из жизни, не указана.

Информацию о смерти актрисы, которую называли польской Брижит Бардо, подтвердили в театре в Лодзи, в котором она служила.

“Бася Поломская, выдающаяся фигура польского кино и театра, скончалась. Это невероятно. Она была одним из столпов и символов Универсального театра в Лодзи, с которым она была связана 64 лет.”, – сообщили в некрологе.

Контекст:

Наиболее известные фильмы и сериалы с участием актрисы –  “Атлантическая повесть”, “Сокровище капитана Мартенса”, “Часы надежды”, “Эроика”, “Косоглазое счастье”, “Капитан Сова идет по следу”, “Доктор Ева”, “Парадокс”, “Янка”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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