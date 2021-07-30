 

Зеленский с рабочим визитом прибыл на Донбасс. Сегодня там пройдет заседание СНБО

30.07.2021, 13:26, Новости дня
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Сообщается, что в ходе визита Зеленский встретится с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, Зеленский примет участие в первом выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодняшнем заседании рассмотрят восемь вопросов. Он добавил, что выездные заседания СНБО будут практиковать и дальше.

Контекст:

Зеленский последний раз посещал Донецкую область в июне этого года. Тогда на передовой он рассказал журналистке американского телеканала CBS, что американцы должны быть обеспокоены войной в Украине, поскольку “завтра это может случиться у них дома”.

На заседании 16 июля СНБО ввел санкции в отношении девяти граждан Украины. По словам Данилова, санкции были введены в том числе в отношении украинцев, которые находятся в санкционном списке США.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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