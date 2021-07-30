 

Бант, длинные локоны и брючный костюм. Билык показала, как выглядела в детстве

30.07.2021, 13:26, Новости дня
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Будущая артистка позирует в кадре в брючном костюме с длинными вьющимися волосами и бантом на голове.

Фото: bilyk_iryna / Instagram
Контекст:

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом “Кувала зозуля”. Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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