В 2021 году Украина более 400 раз запрещала ввозить российские книги – Ткаченко

Речь об этом зашла при обсуждении предложения украинских издателей полностью запретить ввоз книг из России, стимулируя, таким образом, открытие в Украине “дочек” российских издательств, которые бы платили налоги в Украине.

“В этом году 414 отказов на ввоз. И эта цифра отказов с нашей стороны постоянно растет. Поэтому это не слишком драматичный вопрос”, – считает министр.

Он объяснил, что российские книги “невыгодно выдавать в Украине, потому что только при больших тиражах их могут продавать по доступной цене”.

“Гораздо острее вопрос для издателей – пиратство. Законодательных рычагов недостаточно, чтобы бороться с пиратством, но они есть. Если бы решение вопроса не только с книгами, но и с объектами аудиовизуальной продукции было в фокусе правоохранительных органов, его бы давно решили”, – заявил Ткаченко.

Контекст:

20 мая 2017 года в Украине вступило в силу постановление Кабмина №262 “Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, которая имеет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины”.

С 2017 года по 2021-й Государственный комитет Украины по телерадиовещанию выдал более 32 тыс. разрешений на ввоз издательской продукции. Ряд разрешений были остановлены решением Совета национальной безопасности и обороны от 19 марта 2019 года, строк действия еще ряда из них завершился. Отказов в выдаче разрешений было на начало 2021 года порядка 4400.

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