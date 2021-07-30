Ученые доказали полезное действие вишни на иммунитет человека

Учёные из Мичиганского университета доказали полезное действие вишни на иммунитет человека. Для этого они изучили воздействие лакомства на людей и животных.

Исследователи в первом этапе эксперимента взяли лабораторных мышей и перевели их на диету с высоким количеством вишни в рационе. В течение трёх месяцев они внимательно следили за показателями грызунов. По итогу первого этапа эксперты установили, что иммунная защита мышей заметно выросла. Помимо этого, в крови снизилась концентрация вредного холестерина, что привело к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Никаких побочных эффектов обнаружено не было и именно поэтому вторым этапом было тестирование на добровольцах. Им незначительно изменили рацион, добавив в него натуральный вишнёвый сок. В этом случае, как и в первом, результаты показали улучшение иммунитета. Для этого достаточно выпивать всего один стакан сока в день.

Добавление в ежедневный рацион вишнёвого сока поспособствовало улучшению свёртываемости крови. Также респонденты отметили снижение повышенной температуры тела и улучшение аппетита. Вишня оказалась хорошим антиоксидантом, помогая выводить вредные вещества из организма. Несмотря на это, эксперты предупредили о необходимости консультации у диетолога, прежде чем вводить в рацион вишню или вишнёвый сок.

Источник: www.menslife.com