 

Ученые подсчитали, сколько людей погибнут из-за переизбытка вредных выбросов

30.07.2021, 13:22, Разное
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Учёные из Института Земли при Колумбийском университете подсчитали, сколько людей погибнут из-за переизбытка вредных выбросов углерода в атмосферу. Всего 4,4 тыс. тонн убивают одного человека.
Автор нового исследования Дэниел Бресслер объяснил, что в мире уже существует множество теорий и программ для вычисления уровня углекислого газа, опасного для климатических изменений. Несмотря на это, эксперт считает их устаревшими и требующими постоянной корректировки. Его же метод основывается на детальном изучении не одних только вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, но также учитывающих изменения климата на Земле. В результате Бресслер установил, что каждые 4,4 тыс. тонн углерода приводят к гибели одного человека. Такое количество углекислого газа выделяют 3,5 жителей США в течение своей жизни.

В завершении автор новой методики отметил важность исследования влияния климата и выбросов углерода на жизнь человека. Из-за стремительного роста самих людей на планете и выделяемого ими углекислого газа всё живое может в опасности. Также необходимо постоянно отслеживать уровень вредных веществ в атмосфере, а не брать за основу прошлогодние данные, как это происходит сейчас.

Источник: glas.ru



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