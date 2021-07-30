 

Российские ученые хотят создать лекарство от псориаза из “кошмара дачников”

30.07.2021, 13:16, Разное
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Годами терроризировавший российских земледельцев сорняк борщевик может наконец принести пользу. Из “кошмара дачников” хотят сделать лекарство от трудноизлечимого заболевания кожи – псориаза.

Российские учёные из Алтайского государственного университета планируют использовать вытяжку из борщевика как основу для нового препарата. Специалисты пояснили, что экстракт растения богат эфирными маслами с особыми веществами – фуранокумиранами, эффективными в борьбе с кожными заболеваниями, сообщает телеканал “360”.



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