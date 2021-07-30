 

СМИ: В России от коронавируса умер двухмесячный младенец

30.07.2021, 13:16, Разное
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В одной из больниц Новосибирска скончался двухмесячный младенец, который, предположительно, заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Точную причину смерти устанавливают эксперты.

Некоторые СМИ писали, что у маленькой девочки диагностировали ковид, который поразил 60% её лёгких. Но пока неизвестно, стал ли коронавирус основной причиной смерти младенца. Министерство здравоохранения Новосибирской области направило родителям и близким ребёнка свои соболезнования, сообщает РИА ФАН.



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