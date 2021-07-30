 

Мнение: Человек, который поджог “Боном Ричард”

30.07.2021, 13:10, Разное
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Несколько моряков сгоревшего вертолетоносца "Боном Ричард" подозреваются в поджоге корабля, одному из них уже предъявлено обвинение (личные данные пока скрываются следствием) в том, что он умышленно или неумышленно (из обвинения непонятно – был ли злой умысел или это халатность) поджог картон и ветошь в одном из трюмных помещений корабля.

В результате чего огонь распространился по вентиляционным каналам и добрался до емкостей с топливом, что привело к серии взрывов и фактически уничтожило корабль, который горел несколько дней и впоследствии был списан ввиду чрезмерной стоимости восстановительных работ (проще было заказать новый вертолетоносец, чем восстанавливать "Боном Ричард").
Сейчас его без особого шума пилят на металл в Техасе https://colonelcassad.livejournal.com/6820184.html (в июне отбуксировали на слом). Общий ущерб составил около 1 млрд. долларов. Расследование гибели корабля идет уже более года.

В общем, неплохо так поджог.

Источник: Colonel Cassad



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