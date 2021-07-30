Кремль призвал отвечать медалями на выпады в адрес россиян на ОИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал выпады западных спортсменов в адрес россиян на Олимпиаде, отметив, что российским спортсменам надо получать медали, лучше золотые, и не обращать на это внимания.

«Вы знаете, нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые, и не обращать внимание на это все», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он также отметил, что в Москве их поддерживают, добавив, что медалисты вне критики.

«Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов олимпийских. И, конечно, прежде всего, наверное, сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая и дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму. Вот такими нужно гордиться. Вы знаете, что ее поздравил президент», – рассказал Песков журналистам.

Рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в четверг. В финале соревнований россиянки победили сборную Франции со счетом 45:34, при том, что во время выступления Мартьянова получила травму связок ноги.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Дериглазовой, Загидуллиной, Коробейниковой и Мартьяновой в связи с победой на Олимпийских играх в Токио, отметив, что их успех станет вкладом в развитие отечественной школы фехтования.