Енот залез в алкомаркет в Краснодаре
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В Краснодаре спасатели вызволили енота, пробравшегося в магазин алкогольной продукции, из ящика с вином, сообщила городская администрация.
Там рассказали, что владелец торговой точки обратился в экстренные службы, передает РИА «Новости». После этого животное поймали и вывезли в коробке на волю.
Мэрия также опубликовала кадры с хищником. На них показано, как «нарушителя» нашли, а затем выпустили на свободу в лесу.
После того как енот покинул ящик, спасатель выразил недоумение от того, что спасенный сбежал безо всяких проявлений благодарности.
Ранее в контактном зоопарке «Вам енот» в центре Екатеринбурга енот покусал девочку, вцепившись ей в ногу.
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