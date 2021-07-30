Енот залез в алкомаркет в Краснодаре

В Краснодаре спасатели вызволили енота, пробравшегося в магазин алкогольной продукции, из ящика с вином, сообщила городская администрация.

Там рассказали, что владелец торговой точки обратился в экстренные службы, передает РИА «Новости». После этого животное поймали и вывезли в коробке на волю.

Мэрия также опубликовала кадры с хищником. На них показано, как «нарушителя» нашли, а затем выпустили на свободу в лесу.

После того как енот покинул ящик, спасатель выразил недоумение от того, что спасенный сбежал безо всяких проявлений благодарности.

Ранее в контактном зоопарке «Вам енот» в центре Екатеринбурга енот покусал девочку, вцепившись ей в ногу.