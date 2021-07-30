Мнение: Ощущение курорта

И все-таки климат ощутимо изменился буквально за период нашей жизни, и в худшую сторону – стал куда более жарким. Причем изменения настолько радикальные, что я, честно говоря, в последнее время даже перестал понимать – а зачем, собственно, ездить «отдыхать на курорт»?

Нет, серьезно. Я вспоминаю, как в 90е летал куда-нибудь в Италию или в Турцию. Очень запомнилось самое первое ощущение по прилету, этакое «ощущение курорта», или – ощущение отдыха: вот самолет приземлился, зарулил на посадку «в солнечной Анталии», ты выходишь из самолета на трап – буквально чувствуешь удар теплого, даже горячего воздуха! Примерно – как шагнуть в сухую парилку.

С непривычки обалдеваешь. Реально ДРУГАЯ атмосфера! И сразу ощущение, что да – ты не просто перелетел из пункта А в пункт Б, а ты переместился в другой мир, ты на Юге! И дальше ты в этом жарком воздухе, как муха в молоке, и будешь существовать ближайшую неделю или две– всё слегка замедленно, всё в мареве, всё лениво… Курорт! Этим всё сказано, и первые две недели даже прикольно, особенно если в номере есть кондиционер (у меня всегда был!).

За счет чего достигался такой эффект? Элементарно: вылетаешь в 1995 из Москвы, в ней привычные «летние», допустим, 22 градуса. А вылезаешь в Турции или в Неаполе – там +33. Разница в 11 градусов – это весьма ощутимо, вот тебе и «эффект Юга».

А теперь-то? Когда в той же Москве два месяца +30? Ну, прилетишь из нее в Турцию, а там пусть даже +35. Ну и что? Во-первых, пять градусов – не такая уж разница, а во-вторых – уже нет никакого кайфа: дикая жара уже дома достала, чтоб еще за ней лететь еще южнее. Нафига?

Скажут – море! Ну, да – согласен: море имеет значение. Но все ж его магии, по-моему, уже не хватает, чтобы перебить общую усталость от жары. Море, чтобы охладиться в воде? Круто – но с этими +30 купаться вполне можно и не отходя от кассы, то есть от дома. Везде есть какие-нибудь речки или озера с пресной водой, где от купания можно словить не меньший кайф, а температура воды вполне «курортная» – +25 и выше.

Скорее, наоборот: я предсказываю в этом мире подступающей африки будет изменяться само понятие курорта. Наш брат-северянин станет искать не «юга, где потеплее», а наоборот – севера, где похолоднее. Просто – чтобы отдохнуть от жары.