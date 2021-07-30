В России сократили срок сдачи ПЦР-тестов после возвращения из-за рубежа



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Результаты тестирования должны быть загружены на портал госуслуг в течение четырех календарных дней, следует из приказа. До их получения россияне обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Исключение сделано для тех, кто в последние 12 месяцев получил обе дозы вакцины против COVID-19 или перенес коронавирусную инфекцию за минувшие полгода. Однако эту информацию граждане также обязаны загрузить на портал госуслуг в течение четырех дней с момента прибытия в Россию.

Тем, кто проигнорирует требование Роспотребнадзора и не предоставит результаты тестов, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если же это нарушение повлекло причинение вреда здоровью другим людям, размер взыскания может увеличить до 150-300 тысяч рублей.

Также сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. По словам главы города, это решение связано с постепенной стабилизацией эпидемиологической ситуации. При этом правило обязательного ношения масок по-прежнему остается в силе.