 

В России сократили срок сдачи ПЦР-тестов после возвращения из-за рубежа

30.07.2021, 12:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Результаты тестирования должны быть загружены на портал госуслуг в течение четырех календарных дней, следует из приказа. До их получения россияне обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Исключение сделано для тех, кто в последние 12 месяцев получил обе дозы вакцины против COVID-19 или перенес коронавирусную инфекцию за минувшие полгода. Однако эту информацию граждане также обязаны загрузить на портал госуслуг в течение четырех дней с момента прибытия в Россию.

Тем, кто проигнорирует требование Роспотребнадзора и не предоставит результаты тестов, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если же это нарушение повлекло причинение вреда здоровью другим людям, размер взыскания может увеличить до 150-300 тысяч рублей.

Также сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. По словам главы города, это решение связано с постепенной стабилизацией эпидемиологической ситуации. При этом правило обязательного ношения масок по-прежнему остается в силе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / Мнение: Наш человек смотрит американский телевизор

08.09 / Мнение: Нашлась Колесникова

30.07 / СМИ: Нулевой пациент с COVID-19 появился еще в 2012 году

11.12 / Сергей и Софья Капковы, Ольга Слуцкер и другие на перформансе Центральной балетной школы

26.07 / Личное: Папа, сын и не сноха

05.07 / Политолог: Когда умер падишах, избрали нового, и все осталось точно таким же

11.03 / Мнение: Кусок арктического пирога, запрет одноразового пластика и «зеленый» газ от Газпрома

02.11 / Скандалы: Водоканал без воды

05.06 / В поисках нового крипто-божества

24.05 / Мнение: Новая выставка Николая Фешина в Третьяковской галерее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика