Юрист: Чиновникам следует мыслить стратегически, а не перекладывать ответственность на бизнес

Эксперт анализирует выступление бывшего главы ГНС, а ныне первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко на национальном форуме “Украина 30. Трудовые ресурсы”, который состоялся в июле. Руководитель министерства отметил тогда, что государственный сектор обеспечивает 40% рабочих мест на рынке труда в Украине, из них 20% – в бюджетной сфере и 20% – в государственных корпорациях. “Это слишком высокий показатель, однако это не заслуга, а недостаток, так как не развивается частный сектор экономики”, – отметил чиновник. Гмырин согласился с такой оценкой.

Вместе с тем он обратил внимание на другие слова министра, который сообщил, что в прошлом году в Украине почти 11 млн трудоспособных граждан не имели официального дохода, а “теневой” фонд оплаты труда составил около 500 млрд грн. По словам чиновника, “из-за теневой занятости Украина ежегодно теряет колоссальный ресурс, который могла бы использовать для повышения социальных стандартов”. Сейчас, сказал Любченко, в Украине около 10–11 млн рабочих мест и есть более 75 тыс. вакансий, которые надо заполнить.

По словам Гмырина, о проблеме теневой экономики и борьбе с ней чиновник говорил еще в то время, когда возглавлял ГНС, но тогда его ведомству так и не удалось сократить масштабы явления. Сегодня Любченко оперирует старыми лозунгами, хотя должен мыслить более стратегически, как того требует его новая должность, пишет юрист.

Гмырин уверен, что на самом деле частный сектор (особенно сектор малого и микро-предпринимательства) демонстрирует низкую занятость не столько из-за выплаты зарплат в конвертах, сколько потому, что находится на грани вымирания. Бизнес в стране пострадал от карантина, а налоговые послабления от ГНС оказались в основном фикцией, отмечает автор, и несмотря на многочисленные призывы экспертной среды освободить малый бизнес от уплаты ЕСВ на период карантина, правительства на этот шаг не пошло.

По мнению эксперта, вместо декларативной риторики Министерству экономики следует сосредоточиться на создании благоприятных условий для работодателей и таким образом стимулировать их создавать новые рабочие места. Например, можно было бы ввести льготный период по уплате НДФЛ и ЕСВ для вновь созданных рабочих мест, субсидировать зарплатный фонд стратегически важных отраслей экономики. Гмырин критически оценил слова чиновника о намерении дополнительно привлечь для работы на обанкротившихся судостроительных заводах Украины тех граждан, которые уехали на заработки в Польшу или Германию. По мнению автора, такие планы Кабмина является утопией.

“Стране нужны системные преобразования, которые будут стимулировать бизнес к развитию и созданию новых рабочих мест, привлекать инвесторов – отечественных и зарубежных. Пока мы видим только увеличение налогов и слышим обвинения в адрес предпринимателей в том, что они эти налоги платить не хотят”, – резюмирует Андрей Гмырин

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