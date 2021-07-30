Жена Клуни находится на третьем месяце беременности. Не исключается, что у них снова будет двойня – СМИ

В публикации отмечается, что супруги сообщили о скором пополнении в их семье во время обеда в итальянском ресторане с родственниками Амаль Клуни.

По словам собеседника издания, не исключается, что у Клуни снова родится двойня, но достоверно этого пока супруги не знают, так как срок беременности Амаль Клуни составляет три месяца.

Официальных комментариев о будущем пополнении супруги пока не давали.

Контекст:

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в сентябре 2014 года в Венеции. Для каждого из них этот брак стал первым. После свадьбы жена Клуни взяла его фамилию. Летом 2017 года у пары родились двойняшки – дочь Элла и сын Александр.

Клуни известен по фильмам “Выше неба”, “Солярис”, “Дети шпионов”. “11 друзей Оушена”. “Гравитация”.

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