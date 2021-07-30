Журавский: Раскол в “Голосе” – последний гвоздь в гроб этого проекта. Не стоит голосовать за детей в политике, они очень дорого обходятся бюджету страны

Раскол в партии “Голос”, которую привел в Верховную Раду Вакарчук. Это тот же Зеленский, только отдельного региона Украины – Галичины. Популярные артисты Зеленский и Вакарчук воспользовались доверчивым электоратом, обманув его.

По сути, ничего из обещанного так и не выполнили.

Вакарчук, почувствовав полную собственную беспомощность, просто сбежал из парламента.

Если бы депутаты от “Голоса” из числа тех, кто порвал с партией, написали заявления и вышли из фракции, то это автоматически означало бы сдачу депутатского мандата. Они этого не сделали и не пошли по пути бывших депутатов от БПП Томенко и Фирсова, которые, разочаровавшись в политике партии Порошенко, от которой попали в Верховную Раду, вышли из фракции и сложили мандаты. Такая позиция, по крайней мере, вызывает уважение.

Следовательно, так называемые раскольники “Голоса” уверенно идут по пути Лещенко и Найема, которые в свое время хоть и разругались с партией БПП, от которой стали депутатами, но мандаты сдали всего за несколько месяцев до завершения каденции предыдущего депутатского состава.

Депутаты от фракции “Голос” в 2019 году официально заявили: если выйдут из партии, покинут и парламент. А оказались просто политическими шкурниками. Какое после этого может быть к ним доверие?

Факт раскола в “Голосе” забивает последний гвоздь в гроб этого прозападного политического проекта. На следующих выборах им ничего не светит, о чем свидетельствуют социологические опросы.

Это еще один урок избирателю. Не стоит голосовать за детей в политике. Они очень дорого обходятся бюджету страны.

Только об этом стоит чаще рассказывать украинцам, чтобы в следующий раз они не наступали на те же грабли.

Источник: Віталій Журавський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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