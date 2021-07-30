Украина отправила в Турцию два пожарных самолета ГСЧС

Отмечается, что в феврале 2020 года был подписан меморандум между ГСЧС и Президенцией по управлению на случай чрезвычайных ситуаций МВД Турции (AFAD), согласно которому страны сотрудничают в области предупреждения катастроф и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Фото: dsns.gov.ua

В соответствии с этим документом Украина направила в Турцию два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения.

“Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии”, – подчеркнули в ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua

По данным ГСЧС, общая площадь пожаров в Турции сейчас составляет более 1 тыс. 500 га. Тушение пожаров осложняется сильным ветром и жаркой погодой.

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля.

За два дня произошло 58 лесных пожаров в 17 провинциях, сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли. К вечеру 29 июля большую часть пожаров локализовали.

По состоянию на полдень 30 июля крупные пожары продолжаются на территории шести провинций: Анталья, Адана, Мерсин, Мугла, Османийе и Кайсери, сообщает агентство “Анадолу”. Погибли четыре человека, пострадали 138. К тушению пожаров привлечены три самолета, девять беспилотников, 38 вертолетов, четыре тысячи пожарных.

Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.

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