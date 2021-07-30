 

Mitsubishi анонсировала гибридную версию кроссовера Outlander

30.07.2021, 12:28, Новости дня
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Японский автогигант Mitsubishi объявил о выходе гибридной версии кроссовера Mitsubishi Outlander.

Автомобиль намерены официально представить широкой публике зимой, однако точная дата пока умалчивается производителем. Вместе с тем эксперты не исключают, что дебют гибридной новинки могут перенести на начало 2022 года. Кроме того, рассматривается версия, что изначально обновленный кроссовер Outlander будет доступен только на внутреннем рынке.

В новом гибридном паркетнике установят продвинутый бензиновый двигатель с большей мощностью, но пока суммарная производительность Outlander не сообщается. Также есть данные, что гибридный экземпляр сможет похвастаться улучшенным запасом хода на электротяге.



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