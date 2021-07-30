 

Певица Валерия без макияжа поразила фигурой в купальнике

30.07.2021, 12:26, Разное
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Известная российская певица Валерия показала себя без макияжа в купальнике. Новым снимком артистка поделилась в социальной себе Instagram. Она не побоялась предстать в максимально естественном образе.
На снимке Валерия запечатлена в купальнике и легком белом костюме. Для завершения образа она надела шляпу. Поклонники отметили, что на лице супруги Иосифа Пригожина отсутствовала косметика. Многим было непривычно смотреть на знаменитость в таком виде.

В комментариях к публикации некоторые заявили, что Валерию без макияжа можно узнать, но выглядит она не так эффектно. Нашлись и те пользователи, которые назвали ее образ фривольным. По мнению ряда юзеров, артистка находится уже не в том возрасте, чтобы открыто демонстрировать свою фигуру.

За Валерию заступились поклонники. Они заявили, что знаменитость постоянно работает над своим телом, поэтому не стесняется показывать результаты труда. Для многих артистка является самым настоящим мотиватором того, как жительница должна выглядеть после 50 лет.

Сейчас Валерия вместе со своей семьей отдыхает в Европе. Звездная чета уже побывала в Италии, Монако, Испании.



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