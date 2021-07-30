 

Ксению Бородину высмеяли за пост о выплатах родителям школьников

30.07.2021, 12:26, Разное
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Подписчики высмеяли ведущую Ксению Бородину, которая обнародовала пост о выплатах родителям школьников. В публикации она рассказала, насколько сейчас дорого собрать ребенка к новому учебному году.
Бородина отметила, что на сборы в школу тратит очень много нервов и времени. Ведущая не упустила и финансовый момент, поскольку за все нужно платить. По словам Бородиной, в детстве она была очень привередливой. Знаменитость понимает, что родителям было очень тяжело ей угодить.

Сегодня со всеми этими проблемами Бородина справляется легче. В школу ходит ее старшая дочь Маруся. Ведущая заявила, что всегда рассчитывает на помощь от государства в размере 10 тысяч рублей. Это пособие можно оформить быстро на портале госуслуг. Бородина пожелала всем родителям и детям удачных сборов в школу.

В комментариях подписчики высмеяли ведущую за данный пост. Видя, какие вещи для себя и своих детей покупает Бородина, они заявили, что 10 тысяч рублей вряд ли спасут ситуацию.



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