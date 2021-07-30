 

Влад Кадони: “Бузова кинула нас и проект”

30.07.2021, 12:26, Разное
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Ведущий Влад Кадони прокомментировал скандал с уходом Ольги Бузовой из шоу «Дом-2». Он убежден, что знаменитость подвела не только коллег, но и проект в целом.
Демонстративный уход Ольги Бузовой из скандального реалити «Дом-2» минувшей весной удивил многих. Она всегда ассоциировала себя с телестройкой, но, когда произошел перезапуск проекта, заявила о том, что прекращает на нем работать.

Данную ситуацию в отечественном шоу-бизнесе обсуждали еще долго. Новый виток данная тема получила после интервью Ольги Орловой журналистке Лауре Джугелии. Свою позицию на этот счет решил озвучить Влад Кадони. В последние месяцы между ними и Бузовой складываются напряженные отношения. По словам ведущего, все знали, что артистка подставила коллег и кинула проект. Никто не высказывался публично из жалости к Бузовой. Как считает Кадони, много лет именно на данном чувстве знаменитость «выезжала», что и продолжает делать сейчас. До последнего Ольга Бузова записывала подводки к обновленному проекту на телеканале «Ю», готовилась к старту основных съемок. За несколько часов до эфира ведущая изменила свое решение.

В информации, которую предоставила сама теледива, многие запутались. Сначала она говорила, что перестала работать на проекте 30 декабря, когда в эфир вышел последний выпуск «Дома-2» на канале ТНТ. В апреле 2021 года ведущая заявила, что официально завершилась ее эпоха, связанная с программой.

Распространяются слухи, что на перезапуск шоу Бузову не отпустил телеканал ТНТ, поскольку она является лицом данного медиаресурса. Ей предложили новый проект, съемки которого уже завершились в Африке.

Источник: www.starhit.ru



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