 

SRF – признал вину, но извинений за ядерные испытания не принёс — Макрон налаживает отношения с Французской Полинезией

30.07.2021, 12:24, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон впервые съездил в Полинезию, чтобы обсудить там глобальное потепление, растущее влияние Китая, а также мрачную главу в истории его страны, пишет SRF. Он признал вину французов за ядерные испытания, которые они 30 лет проводили во Французской Полинезии, но извинений не принёс, а их не хватало, отмечает швейцарский телеканал.

В одночасье ядерной державой не становятся. Франция три десятка лет испытывала атомные бомбы во Французской Полинезии, чем вызвала протесты по всем миру — в том числе и в Швейцарии. Наверняка вы помните эти кадры: игроки национальной сборной Швейцарии под руководством Алена Сюттера с несвойственной им чёткостью протестуют против этого на футбольном поле в 1995 году. Чтобы наладить эти в буквальном смысле отравленные отношения, французский президент Эммануэль Макрон отправился в южную часть Тихого океана и признал вину его страны. Репортаж Лукаса Мессмера.

От атолла к атоллу, от острова к острову. Президент Франции посетил бывшие колонии в Тихом океане. Эта первая поездка Макрона в его южную часть. Он поехал туда, чтобы обсудить глобальное потепление и растущее влияние Китая, а также мрачную главу в истории Франции.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Слишком долго государство молчало о прошлом. Об этих 30 годах, когда один взрыв следовал за другим. Я бы хотел сегодня нарушить молчание и сказать правду, чтобы она была известна и весь мир точно знал, что было сделано.

С 1966 года Франция испытывала во Французской Полинезии атомные бомбы, чтобы разработать свою собственную. До 1996 года, когда президентом уже был Жак Ширак, в общей сумме было осуществлено 193 взрыва. Согласно результатам исследований, 100 тысяч человек до сих пор страдают от вызванных ими осложнений со здоровьем.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Я хотел вам сегодня сказать, что наша страна в долгу у Французской Полинезии.

Франция годами утверждала, что взрывы не токсичны, а потому не опасны. Это была ложь.

ЖЕНЩИНА: Именно, они были токсичными, и он чётко об этом заявил перед всеми. Это первый шаг.

МУЖЧИНА: Они не могли заниматься этим у себя на родине, поэтому делали это у нас. Он признаёт, что его страна в долгу у Полинезии. Это важно.

Организации, помогающие пострадавшим, требовали от Макрона извинений. Он их не принёс, а их не хватало.

Дата выхода в эфир 28 июля 2021 года.



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