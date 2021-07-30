 

CNBC – в Pfizer сообщили о снижении эффективности вакцины через полгода после введения второй дозы

30.07.2021, 12:24, Новости дня
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Исследование показало, что эффективность вакцины от коронавируса компании Pfizer снижается до 84% через четыре — шесть месяцев после введения пациентам второй дозы препарата, передаёт CNBC. Тем не менее, по словам генерального директора Альберта Бурлы, в компании уверены, что получение третьей дозы позволит обеспечить защиту от штамма «дельта».


Reuters

Эффективность вакцины от COVID-19 компании Pfizer снижается с 96% до 84% примерно через четыре — шесть месяцев после получения второй дозы, пишет CNBC со ссылкой на слова генерального директора компании Альберта Бурлы. 

Заявление Бурлы основано на финансируемом компанией исследовании, препринт которого опубликован на сайте medRxiv. В нём приняли участие более 44 тыс. добровольцев из США и других стран.

В частности, по результатам исследования, пиковая эффективность вакцины составила 96,2% и была отмечена в период от одной недели до двух месяцев после получения второй дозы. Однако каждые два месяца эффективность препарата снижалась в среднем на 6%. По словам Бурлы, через «четыре — шесть месяцев она составила приблизительно 84 процента».
  
«Хорошая новость заключается в том, что мы весьма и весьма уверены, что третья доза, бустер, поднимет иммунный ответ до уровня, которого достаточно для защиты от штамма «дельта», — добавил Бурла.

Кроме того, он отметил, что снижение эффективности вакцины со временем далеко не редкость, и указал на то, что существуют прецеденты применения трёх доз вакцин и для защиты от других заболеваний.

Ожидается, что Pfizer официально представит данные о преимуществах третьей дозы вакцины от коронавируса в США к середине августа. Тем не менее, как напоминает CNBC, Управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств и Центры по контролю и профилактике заболеваний уже выпустили совместное заявление, в котором опровергли необходимость ревакцинации. Там отметили, что американцы, которые получили оба компонента препарата, в настоящее время «не нуждаются в повторной вакцинации».



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