 

У “Норникеля” снова авария: на руднике погиб рабочий

30.07.2021, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из взрывников погиб на руднике “Комсомольский” в Норильске. Его разрабатывал “Норильский никель”, генеральным директором которого является миллиардер Владимир Потанин.

Инцидент произошёл утром 30 июля, когда во время проведения работ по заряжанию забоя отслоилась часть породы. Сотрудник ООО “Заполярная строительная компания” получил несовместимые с жизнью травмы.

Напомним, что всего год назад на Норильской ТЭЦ-3 произошла утечка нефтепродуктов, которая привела к серьёзному загрязнению близлежащих водоёмов. В результате Росрыболовство взыскало с одной из структур “Норникеля” 59 миллиардов рублей за ущерб водным биоресурсам, сообщает телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.07 / Мнениe: Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой войне

02.10 / Коала Грейс и платье D&G: Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли за связь с жителями острова Кенгуру

21.09 / Мнение: Про людей и войну

16.04 / Мнение: Европа!

13.05 / В Израиле под ружье поставили девять тысяч резервистов

16.11 / Мнение: Распад влияния

13.10 / Мнение: Коротко по Карабаху. 12.10.2020

05.04 / Что произошло за день 4 апреля

02.06 / СМИ: Бейонсе и Джей Зи купили самый дорогой автомобиль в мире

13.08 / Мнение: Переговоры с маршалом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика