 

Тихановская: Байден обещал давить на Лукашенко

30.07.2021, 12:20, Разное
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Лидер белорусского оппозиционного движения Светлана Тихановская, которая летом прошлого года, по данным ЦИК РБ, проиграла президентские выборы, меж тем, в ряде западных стран считается избранным главой государства. В качестве президента Белоруссии ее принимают в странах Прибалтики. 28 июля Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом.

После непродолжительного посещения Белого дома главная оппозиционерка дала интервью, в ходе которого заявила неких обещаниях поддержки белоусов со стороны Соединенных Штатов. Она также отметила, что Байден обещал ей оказывать давление на режим Александра Лукашенко.

“Я услышала [от Байдена] обещание, что США будут продолжать давить на режим [Лукашенко] и будут поддерживать белорусов, как только можно”, – заявила Тихановская.

Кроме того, настоявшийся президент заявила, что встреча с американским лидером была очень важна для ее команды, но она не была самоцелью. “Мы приехали в США не за фотографиями, а за результатом”, – подчеркнула политик.

Также Тихановская рассказала, что инициатива о переговорах исходила от главы Белого дома, а не от нее. По словам оппозиционера, встреча продлилась около 15 минут, но она успела передать Байдену свои просьбы. По итогу Тихановская поняла, что президенту США не безразлична судьба Белоруссии.



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