Мнение: Симпатия и хлеборезка

Для чего мы возимся с векторами в письмах?

Когда вы научитесь видеть векторы, вы сможете давать точные ответы на вопросы: 1) почему значимость не росла или сначала росла, а потом стала падать, 2)как надо было действовать при исходных данных, чтобы значимость росла, 3)что можно сделать теперь, с тем, что осталось, в пользу своей фигуры.

Векторы – это короткие или длинные импульсы в поле, мысли и действия. Если у вас нет векторов мимо границ, а все векторы в границах, ваша значимость растет. Это касается всех ресурсов, где мы эти векторы рассматриваем.

В последнем письме я предложила описать по схеме, как возникают векторы, и уже по первым комментариям видны основные ошибки.

Самая главная ошибка, которую я вижу давно, это неразличение симпатии и смещенного локуса, хлеборезки.

Вы всегда почти описываете симпатию и называете ее хлеборезкой.

Вот в последнем письме.

“Сел он рядом, а от него пахнуло такой смесью дорогого парфюма и сигаретами, что я улетела.”

Все про эту фразу написали, что локус сместился здесь, распахнулась хлеборезка.

Кажется, сама фраза автора про “улетела” говорит об улетевшем локусе.

Однако, точно так же может описываться и нормальная симпатия. Вам очень понравился человек рядом, показался красивым как бес, запах парфюма показался очень приятным. Хороший имидж ваш так и действует, вами сразу же очаровываются. И если вы не будете различать симпатию и улетевший локус, получится, что хороший имидж может действовать только на слабых и жадных людей, а все остальные не почувствуют к вам ничего, даже если ваш имидж очень хорош.

К счастью, это не так.

Если ваш имидж очень хорош, многие будут любоваться вами и чувствовать рядом с вами приятные эмоции. Впечатлительные люди могут даже “улетать”, сидя рядом с вами. И у них совсем не обязательно – хлеборезка.

Хлеборезка – это нечто противоположное нормальной симпатии, друзья.

Когда вы фиксируете, что некто вам очень нравится, вы осознаете, чем запрос, оцениваете преимущества другого, рефлексируете его воздействие на вас.

Ваши границы в этот момент в порядке, по крайней мере в относительном порядке.

Слияние границ, то есть смещение локуса и присваивание другого, выглядит совсем не так.

Для слияния даже симпатии не нужно.

Слияние часто бывает под ЗВ, когда вы критикуете недостатки человека, который вам ничего не предлагал.

Вот это вот критическое “лишний вес, лысина” по отношению к мужчине, который просто сидит рядом и читает газету, говорит о смещенном локусе. Потому что когда человек критически оценивает что-то, он как будто выбирает, соглашаться ему или нет, он рассматривает второго как соискателя, ему мерещится его запрос.

Вот это главная черта смещения локуса, когда вам мерещится от другого запрос, которого нет.

Если запрос есть, совсем другое дело.

“Ко мне подошел мужчина и предложил познакомиться поближе. Но у него был лишний вес и лысина, мне он не понравился”.

Вот здесь запрос к вам не мерещится.

А если мужчина с лысиной просто спросил который час или вообще ничего не спрашивал, а молча сидел, то оценка его как соискателя вашей руки – это воображаемый запрос и это говорит о плохом положении локуса. Вы в поиске того, кого бы одарить своим Сокровищем.

Это совсем не мелочи. Локус контроля начинает смещаться в сторону другого так: когда вы помещаете чужую фигуру в свое поле на позицию, которую назначили сами, а он сам вам такой запрос не посылал. Так вы присваиваете территорию человека, которую он вам не открывал.

Чуть больше это простительно мужчинам, поскольку инициатива в начале общения – у них. Они могут рассмотреть девушку на предмет: достаточно ли она хороша, чтобы попытаться инициировать с ней общение, но им тоже надо быть аккуратными в оценках. Нельзя рассматривать девушку как априори на все согласную, надо осознавать, что это вы собираетесь с ней знакомиться, а не она с вами. Не оценивайте ее как вещь. Это плохо не для девушки, это ломает вам все настройки.

Именно форма оценки показывает положение локуса. Оценка должна быть уважительной, с полным осознанием субъектности и суверенности другого человека.

То есть оценивать людей как красивых, интересных – это чаще всего нормальное положение локуса, если автор не дополняет это “обычно мне никто не нравится, а тут…”. А вот критика безучастного незнакомца – это свидетельство хлеборезки. “Подходит, не подходит” – помните из самых ранних постов в блоге?

Если вы этого не понимаете, вы будете стараться никому не симпатизировать, закрываться в башне, чтобы не открывать хлеборезку. А потом будете распахивать ее на самым симпатичных, как человек на голодной диете срывается при виде бургера. Нужно учиться симпатизировать в границах, друзья. Можно любоваться и восхищаться, но осознавать отдельность другого человека и его незаинтересованность, если он не заинтересован, а в процессе общения осознавать меру его интереса к вам, если этот интерес возник. Без короны это легко.

Давайте посмотрим описание автором встречи.

“Летела я к бабушке, рядом сел мужчина. Красивый как бес, не видела ни разу таких. Сел он рядом, а от него пахнуло такой смесью дорогого парфюма и сигаретами, что я улетела. Перед обедом я предложила ему помыть ручки и протянула убойно пахнущyю спиртом салфетку. Поели и он спросил меня, буду ли я региться в связи с короной. И тут нам всем раздали формуляры. Он смотрел в мои данные и несколько раз переспрашивал: – Ты что, прям из села? А он вот Москвич. Да, а я из села. Обменялись номерами и он растворился в своей Москве. Чиркнул, правда, чтобы номер его сохранился у меня тоже”.

Автор отметила красоту мужчины, его дорогой парфюм, и в этом пока нет смещения локуса. Даже в ее улетании смещения локуса нет. Вы можете улетать от красоты природы и окружающих людей, и это скорее скажет о подъеме вашей энергии, о запасе вашей спонтанности. Любуйтесь на здоровье на красивых и интересных людей, и если вы не научитесь любоваться красотой и умом других, вы не сможете учиться у других и развиваться. И влюбить вы никого не сможете, если сами не умеете влюбляться.

Локус начинает смещаться у автора позже.

Ее раздражает, что он несколько раз переспросил, из села ли она. У нее досада, что он Москвич. Она подчеркивает, что да, она из села.

Если вы не будете замечать такие нюансы, вы никогда не научитесь видеть крючки и репейник.

Мужчина сидел рядом с автором безучастно, а оживился лишь узнав, что она из села. Это зацепило автора.

Цепляются люди всегда своей короной.

Автору захотелось, чтобы этот красивый мужчина оценил ее повыше.

Причем.

Его низкая оценка ей померещилась. Вряд ли мужчина презирает сельских, скорее всего просто так переспрашивал. Изначально его вообще интересовала ее безопасность в связи с ковидом. Поэтому он акцентировал на ее месте жительства. В маленьком селе заразы поменьше, в поселке городского типа может быть больше.

Но автор зацепилась короной. Да, она из села. А он Москвич, да с большой буквы, ишь ты, фу-ты ну-ты. Извините, что мы тут с вами рядом сидим. Посмотрите, она акцентирует, что он растворился в “своей Москве”.

Если у вас есть какие-то “больные места”, они скорее всего закрыты короной. Они связаны с короной, потому что именно по сравнению с короной вы ощущаете себя ущербным. Вы регулярно тратите время, чтобы собирать доказательства того, что вы в полном порядке, что вы лучше других.

Это корона на ОЗ и любое случайное задевание ее приводит к вектору косяка. А вектор косяка – к вектору слива.

Чем больше такая корона, тем легче ее задеть.

Автор не пишет, но она могла огрызнуться в ответ на вопросы мужчины. В любом случае она испытала импульс злости.

И когда качка короны прекратилась, автор подумала, что никто ее не задевал, наоборот, проявили интерес и дали телефон. И она почувствовала себя немного виноватой и почувствовала необходимость позвонить ему. На ней корона, на нем колпачок.

Вот это самый частый случай, как люди вцепляются в кого-то. Вас цепляют за корону, которая охраняет, точнее сохраняет ваши “комплексы”, но цепляют, совершенно о том не подозревая.

Дальше начинается смещение локуса к нему.

“На обратном пути у меня сличился форс мажор и я застряла в аэропорту Москвы. Среди разутых и отдыхающих на клетчатых сумках, я в соплях позвонила ему. Он сказал, что в здании аэропорта есть гостиница и вообще так поддержал меня своими историями, что я охренела от него. С тех пор я его закидала фотками и мы общались практически нон-стоп. Он много рассказывал о себе, что никто его не понимает и считают за извращенца. Его подруге 30, а ему 50 и он никак не может ей признаться в своём бедственном материальном положении и жутких фантазиях и что развращать женщину – это угробить себе карму. А мне на карантине так весело с ним было. Понимала, что бес он, а я лохушка деревнская. В общем в какой-то вечер он сказал мне: – Ох, приезжай давай, посмотрю я на тебя. Со своей очень порядочной и святой девушкой он типа расстался и не сможет вообще.”

Она атаковала его сама, но ей кажется, что он взаимно активен. Причем, обратите внимание, она прямо пишет, что фотками закидывала она, а он ей рассказывал о своих женщинах. Но при этом в ее фокусе то, что они общались нон-стоп, что ей весело с ним. То есть в фокусе – ее удовольствие и его активность. Ее подбешивает его “очень порядочная и святая девушка”, будто он уже ее парень, а его “ох, приезжай” она считает его шагом в отношения.

Друзья, в самом общении и в ее приезде, даже в ее инициативах могло бы не быть никаких векторов слива, если бы не ее хлеборезка. Но хлеборезка – это не ее симпатия, не ее желание заполучить, как вам кажется. Если вы рефлексируете желание получить, значит вы понимаете, что это пока не ваше. Хлеборезка – это когда вам кажется, что оно уже ваше. Вот его откровенность с ней, его доверие к ней, его нон-стоп, его расставание со святой девушкой – все это корм для короны, это то, что глотала ее хлеборезка. Он и правда был откровенен с ней, он много общался с ней, он расстался с девушкой. Однако это не имело никакого отношения к его влечению к ней. Он общался с ней как с подружкой, ради рефлексии вслух. Очень многие люди любят размышлять, вываливая кому-то свои мысли. Им нужен слушатель, в идеале любящий и кормящий корону, чтобы они предавались саморефлексии как самолюбованию.

Если бы она понимала это, она бы могла бы дружить с ним, могла бы даже приехать к нему в Москву, но у нее не было бы векторов сливов и косяков. Ее значимость для него выросла бы, а главное выросла бы ее фигура в собственном поле, ее любовная ОЗ.

Даже если ваша значимость для человека не дорастает до его любви, любой рост значимости усиливает вашу фигуру, ваш замороженный ресурс тает, к вам начинают проявлять симпатию люди равной ОЗ. Когда ваш ресурс совсем заморожен, вас не замечают, вы невидимка. Чем больше он размораживается, тем больше симпатии к вам. Ваша фигура в поле ресурса большая и это сказывается на том, как вы выглядите, как вы себя ведете.

Но вернемся к письму.

Он приглашал ее к себе как подружку и еще как возможную компаньонку “для извращений”, о которых он ей рассказывал. Она же приехала к нему как к мужчине, с которым у нее начинался роман. То есть он делил с ней территорию дружбы и немного секса, а она имела с ним романтическую историю, без его ведома.

Вот где “присвоение”. Вы постоянно путаете о чем идет речь. Вам кажется, что присвоение – это когда вам кто-то понравился. Да нет же, народ. Присвоение – это когда вам кажется, что вы нравитесь, что у вас есть некоторая значимость для человека, которой нет. От этого векторы слива. Не от желания значимости, а от ложного ощущения, что это значимость уже есть, что эта часть территории ваша.

Представьте себе, что она приехала бы к нему по дружбе. Все было бы нормально. Но для этого ей нужно было бы иметь какой-то реальный неромантический мотив. Потому что если человеку вы нужны, чтобы вам на уши присесть и рассказать о любви к другой и о сексе с другими, а он вам нужен для любви, это не дружба, а “гиблое место” френдзоны. Хотя и отсюда некоторые выбираются, если имеют хорошие границы, и рефлексируют разницу мотивов, держат свой мотив при себе. А она свой мотив при себе не держала, она постоянно вела себя так, будто это и его мотив тоже – любовь с ней.

Из-за этого он ее все время осаживал. Он постоянно ей давал понять, чтобы она ни на что не рассчитывала, чтобы она закрыла хлеборезку. Ей было обидно, она злилась, но она не могла отцепиться от присвоенного и только кусалась. Присвоенное – это ее ощущения, что у них все-таки роман. Вот такой вот странный, кривой, но роман, а он извращенец, которому такой роман и нужен.

В результате она драила его дом, готовила ему окрошку, рассказывала ему “грязные истории” на заказ, сжимала его пенис как качок, а он ей только приседал на уши про своих женщин, богатых, красивых, не чета ей, “сельской лохушке”. Про лохушку он ничего не думал в этот момент, но корону ее бомбило от лаза в его голову.

Если автор пойдет на форум инфантилов и расскажет эту историю, мужика запишут в коварные манипуляторы.

На самом же деле мужик относился к автору с приятельской симпатией и дружил с ней так тепло, насколько мог.

А вот романа у него с ней не было никакого, не было даже мысли о том, что присвоила автор.

Он с самого начала давал ей понять, что он – просто подружка.

Причем подружкой из знакомой она стала после того, как выслушала килограммы его мемуаров. Он проникся к ней как к подружке и стал звать в гости. Автор завоевала это право, но совсем не видела, какое это право, на что. Ей казалось, что у них появилась общая любовная территория, тогда как ничего подобного не было и мужчина ни одного шага в этом направлении не делал.

Даже наоборот. Он видел, что автор осталась в претензиях к нему и его задевали эти претензии.

Он просил не оставлять у него волос, он жаловался, что их могли видеть вместе, то есть описывал ущерб от ее приезда.

Ущерб люди описывают, когда им кажется, что вы не благодарны за потраченное на вас и предъявляете им дополнительный счет, начисляете им долг. Вот тогда они начинают намекать или прямо говорить о том, что они и так пострадали, потратились, поистрепались с вами.

Для ее же фигуры это получился слив, конечно.

Когда-нибудь я расскажу, как считать размер фигур, своей и чужих, и будем видеть, сколько забирает такой слив, как его прекращать и компенсировать.

А пока давайте разбираться, как векторы слива устроены.

Каждый раз слив происходит, когда на вас подрастает корона, а на партнере колпачок.

Найдите эти места в тексте последнего письма.

Кто точнее всего найдет и опишет эти векторы?