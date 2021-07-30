Экс-замдиректора Росгвардии Милейко признали виновным в мошенничестве

Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко.

«Милейко организовал хищение чужого имущества», – передает РИА «Новости» приговор судьи Артема Филимонова.

В приговоре указывается, что ущерб по делу о мошенничестве в отношении Милейко оценивается почти в 10 млн рублей.

«Милейко разработал преступный план и привлек для его реализации Кирилла Прокудина… Они нанесли ущерб потерпевшему на 9 млн 967 тыс. рублей», – сказал судья.

Как следует из приговора, ущерб был нанесен управлению Росимущества.

В прениях сторон прокурор просил приговорить Милейко к восьми годам колонии, а также лишить его звания генерал-лейтенанта, наград и оштрафовать на 800 тыс. рублей. Для второго фигуранта, бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилла Прокудина, обвинение запросило четыре года колонии.

По данным следствия, супруга Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская «Для вас». Помещение по подложным документам сначала было оформлено на пожилую родственницу генерала, а затем перепродано за 980 тыс. рублей его супруге. При этом следствие оценивает стоимость помещения в 21 млн рублей. Документы оформлял начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин.

В июле 2019 года Милейко покинул пост заместителя директора Росгвардии.

В 2009-2012 годах он проходил службу в различных руководящих должностях в МВД России. С 2014 по 2016 год стал заместителем полномочного представителя президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Указом президента РФ в 2017 году был назначен заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Напомним, в декабре 2020 года Милейко отправили в СИЗО по делу о мошенничестве при закупке обмундирования для ведомства.