 

Лукашенко заявил о попытках Запада оставить белорусов без пенсий

30.07.2021, 12:04, Новости дня
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Белоруссия впервые столкнулась с масштабными санкциями Запада, который хочет оставить граждан без пенсий и зарплат, спровоцировав недовольство политикой властей республики, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Но главная цель – оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов», – сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

По его словам, вводя поэтапно пакеты санкций, их инициаторы нащупывают «болевые точки» республики. «Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее», – отметил Лукашенко.

Он также заявил, что наступательная военная инфраструктура НАТО методично наращивается вдоль границ Белоруссии. «Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО», – сказал глава государства.

Кроме того, Лукашенко заявил, что события в республике после выборов 2020 года являются следствием скоординированной политики Запада, и попытки расшатать общество продолжатся на всех «тактических направлениях». «Я хочу, чтобы вы понимали: все, что мы прошли, – это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях», – сообщил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Ранее Лукашенко назвал действия ЕС против Минска подталкиванием к третьей мировой войне. Он также заявил, что президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада продемонстрировали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке.



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