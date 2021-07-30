Младенца зарезали во время ссоры из-за ревности в Туве

Десятимесячный мальчик скончался в Туве в результате полученного ножевого ранения, которое нанес ему сожитель няни во время пьяной ссоры на почве ревности, информирует региональный СК.

По версии следствия, 29 июля родители, выехав в Улуг-Хемский район, оставили десятимесячного ребенка под присмотром няни, которая начала распивать спиртное с 31-летним сожителем.

«В ходе распития спиртного между сожителями возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина замахнувшись ножом в сторону сожительницы, намеревался ее ударить, но удар пришелся в спину ребенка. В настоящее время мужчина задержан, в ближайшее время планируется предъявление обвинения и возбуждение перед судом ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

По данным МВД по Туве, родители помимо погибшего десятимесячного мальчика воспитывают еще двоих детей, семья на профилактических учетах не состояла. Также по данным МВД, няня является родственницей родителей ребенка и ранее судима за тяжкое преступление против личности. Данная семья взята на контроль сотрудников по делам несовершеннолетних.

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