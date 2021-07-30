Скарлетт Йоханссон подала иск против Disney из-за фильма “Черная вдова”: реакция компании

Вчера стало известно, что Скарлетт Йоханссон подала иск к Disney (владелец кинокомпании Marvel) в суд Лос-Анджелеса. Как гласит текст иска, претензия 36-летней актрисы заключается в том, что компания нарушила условия контракта с ней, выпустив фильм “Черная вдова”, в котором она сыграла главную роль, на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с его премьерой в кинотеатрах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Якобы контракт Скарлетт предусматривал гонорар, размер которого будет исчисляться в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал процента за онлайн-стриминг. А одновременный выход фильма и там, и там существенно снизил кассовые сборы. Журналисты также уточняют два интересных момента: во-первых, киностудия Marvel ранее гарантировала всем актерам эксклюзивный прокат картины, во-вторых, ежегодная премия главе руководства Disney напрямую связана с успешностью выпускаемых фильмов, что могло стать причиной релиза “Черной вдовы” раньше срока.

Disney умышленно побудил Marvel нарушить соглашение без каких-либо оснований, чтобы помешать Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своей сделки с Marvel, – говорится в иске.

Скарлетт Йоханссон в фильме “Черная вдова”

Представители Disney уже отреагировали на иск Скарлетт Йоханссон. Они назвали его “огорчительным и расстраивающим из-за его пренебрежения к ужасающим и продолжительным последствиям пандемии COVID-19”. Они считают, что “у жалобы нет никаких основани” и они “полностью выполнили свои обязательства по контракту”.

У этой жалобы нет совершенно никаких оснований. Особенно нас огорчает то, что в этом иске откровенно игнорируются ужасные продолжительные последствия пандемии Covid-19, которые ощущаются по всему миру. Disney полностью выполнила условия контракта с госпожой Йоханссон. Более того, показ “Черной вдовы” на платформе Disney+ с премиальным доступом значительно увеличил ее возможность заработать дополнительные средства, помимо тех 20 миллионов долларов, которые она уже получила к настоящему времени, — говорится в заявлении компании, которое приводит газета Los Angeles Times.

В 2020-2021 годах Disney выпускал фильмы сразу в онлайн из-за закрытых кинозалов по причине пандемии. “Черная вдова” вышла на экраны 9 июля этого года. В первые выходные фильма собрал 80 миллионов долларов, а в вторые сборы упали аж на 67%. По мнению того же издания The Wall Street Journal, спад интереса к фильму во вторые выходные – обычное дело, но это не происходит настолько резко.

По состоянию на сегодня при бюджете в 200 миллионов долларов сумма кассовых сборов в США лишь немного перешла отметку в 156 миллионов, еще 160 миллионов фильм собрала в остальных странах мира (в частности, в России – 8,5 миллионов).