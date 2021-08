СМИ: Джордж и Амаль Клуни снова ждут близнецов

60-летний Джордж Клуни и 43-летняя Амаль Клуни (до свадьбы – Аламуддин) ждут ребенка! И не одного, а двух – и снова близнецов. Так, по крайней мере, утверждает американский журнал OK! со ссылкой на анонимные, но надежные источники.

Ходят слухи, что у них снова родятся близнецы. У Амаль закончился первый триместр, и она уже начинает выходить в свет, так что скоро все узнают… Джордж и Амаль действительно об этом мечтали. Но в их возрасте не было никаких гарантий, отчего беременность стала еще более волнительной. Джордж открыто говорил о том, что хочет больше детей, поэтому было бы идеально, если бы у них родилось сразу двое, — рассказал инсайдер.

Источник также добавил, что Джордж и Амаль уже рассказали радостную новость родным и друзьям, устроив на днях торжественный ужин в их любимом итальянском ресторане Il Gatto Nero. Супруги и правда сейчас находятся в Италии: папарацци удалось сфотографировать чету Клуни 19 июля на озере Комо, на берегу которого у пары есть свой особняк, где они любят проводить лето и приглашать друзей. Два года назад, например, к ним в гости приезжал экс-президент США Барак Обама с женой Мишель. Инсайдеры сообщают, что Амаль и Джордж прилетели в Италию еще в начале лета, и там отпраздновали 4-ый день рождения близнецов Эллы и Александра.

Журналисты уже обратились к их представителям, но те пока не прокомментировали новость.

Амаль и Джордж Клуни

Вилла Клуни на озере Комо

Напомним, первая встреча Джорджа и Амаль произошла летом 2013 года, когда адвокат по международным правам человека с их общим, как выяснилось позже, другом ехала из Лондона в Канны. Однако друг Амаль решил немного изменить маршрут и перед Каннами побывать в Италии, на озере Комо, где находится особняк Джорджа. Об этом актер подробно рассказывал в интервью Дэвиду Леттерману на ток-шоу My Guest Needs No Introduction телеканала Netflix. Их первое свидание состоялось в октябре 2013-го после долгой переписки. Джордж пригласил Амаль на киностудию Abbey Road в Лондоне, где проходила запись музыки для его режиссерского проекта – “Охотники за сокровищами”.

В апреле 2014 года влюбленные объявили о помолвке. Свадьба состоялась 27 сентября 2014 года в Венеции, а провел ее друг клуни и бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони. В феврале 2017 года мир узнал о беременности Амаль, а уже 6 июня она родила близнецов – дочь Эллу и сына Александра. Несмотря на то что они временами рассказывают о детях в различных интервью, почти никто не знает, как они вылядят. Даже папарацци не удается поймать повзрослевших близнецов на прогулке. Звездные родители подчеркивают, что не хотят для них публичной жизни, в том числе поэтому они дали им довольно простые имена.

Правда, за последний год, с начала пандемии, Клуни стал откровенее, чем обычно. За это время он дал уже несколько интервью, в которых поделился не только актерскими инсайдами, но и деталями из личной жизни. Так, Клуни уже рассказывал, как делал предложение Амаль, как его однажды разыграл Брэд Питт, а по случаю выхода своего нового фильма и вовсе дал интервью вместе с сыном Александром. В феврале этого года голливудский актер честно рассказал о трудностях карантина вместе с супругой и маленькими близнецами, а спустя месяц поделился с журналистами забавными историями – как, например, он “воспитывает” Эллу и Александра.

Джордж Клуни на обложке W Magazine с беговелами своих детей