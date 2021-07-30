 

Мнение: Вакцинация по-чеченски

30.07.2021, 11:38, Разное
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Про Чечню, как обычно, самые жуткие рассказы. Во-первых, Кадыров отрапортовал, что по Чечне “коэффициент вакцинации” уже 90% – больше, чем где бы то ни было в Европе или в США; и во-вторых, запустили историю совсем уж в жанре антиутопии: что в Чечне их доблестные “правоохранители” выявили врача, который выдавал поддельные справки о вакцинации (естественно, за деньги). Так они не только этого врача посадили, но и заставили его сдать всю “цепочку” – то есть тех, кто эти поддельные справки купил. И далее – чеченская специфика: всех, кто купил справки, не только оштрафовали за “подделку документов”, но и… привили насильно!!

В самом буквальном смысле. Вы, типа, думали избежать попадания жижи в ваш организм, самые умные, типа? Так вот вам. От нас не уйдешь!

Очень богатая в символическом плане история. Если бы наши истовые “демократы” и “сторонники прогресса”, которые сейчас в исступлении топят за повальную вакцинацию, еще сохранили бы хоть какую-то способность к рефлексии – их это “совпадение” с чеченской практикой могло бы насторожить. Ведь, фактически, именно Кадыров бестрепетно воплощает в жизнь самые смелые мечты наших стыдливо “демократических” вакцинаторов – с которых, впрочем, демократические одежды сползают на глазах.

Задумались бы: как так, что они “вдруг” оказались единомышленниками и “младшими товарищами” у своих злейших как бы врагов – Путина, Собянина и Кадырова? Нет ли в этом какой-то подставы?

Но нет, не задумаются. НАОБОРОТ: будут откровенно рады. Подлый все-таки народ.

Источник: Размышления вольного социолога



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