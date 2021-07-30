ДТЭК начинает оглашать победителей конкурса “Община своими руками”

В этом году участие в конкурсе приняли 32 общины из 11 областей Украины.

“Компания получила 667 конкурсных заявок, из которых конкурсная комиссия проекта в каждой отдельной общине выбирает и объявляет победителей. Волонтеры, которые инициировали проект, получают финансовый грант от компании на его реализацию. Среди победителей – инициативы в социальной сфере, экологии и энергопотреблении, здравоохранении, спорте, благоустройстве городов и поселков, а также сотрудничества между общинами”, – сказано в сообщении.

В компании отметили, что в 2021 году особый акцент в конкурсе делают на создании безбарьерной среды, на инклюзивности в широком смысле.

Проект “Община своими руками” трансформировался после присоединения компании ДТЭК к инициативе первой леди Елены Зеленской “Бизнес без барьеров”. В ДТЭК сообщили, что 60% программ и инициатив, которые отправляли общины и волонтеры на конкурс, теперь включают в себя принципы безбарьерности.

“Наша инициатива дает стимул к развитию городов и регионов, где работают предприятия группы ДТЭК. Благодаря конкурсу “Община своими руками” мы помогаем волонтерам, которые стремятся улучшить жизнь в своих общинах”, – рассказала директор по персоналу, социальному развитию и экологии ДТЭК Елена Семич.

По ее словам, проект базируется на принципах ESG (environmental, social and corporate governance – экологическое, социальное и корпоративное управление) и соответствует целям устойчивого развития ООН. Семич отметила, что инициатива привлекает общество к решению проблем на своей территории: помогает создавать эффективную и современную инфраструктуру, способствует инновациям в образовании и здравоохранении, продвигает энергоэффективность и принципы безбарьености и инклюзивности.

“Община своими руками” – это важный социальный проект ДТЭК, который помогает в том числе и бизнесу чувствовать себя корпоративным гражданином, в партнерстве с общинами упорядочивать общественные пространства, реализовывать культурные и социальные инициативы, создавать комфортную среду для жизни”, – отметили в сообщении компании.

Проект существует с 2013 года на территориях, где представлен бизнес “ДТЭК Энерго”. В этом году инициативу поддержали также бизнес “ДТЭК Нафтогаз” и ДТЭК ВИЭ.

фотогалерея

(1 из 3)



Фото: пресс-служба ДТЭК



Фото: пресс-служба ДТЭК



Фото: пресс-служба ДТЭК

—