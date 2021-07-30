Зеленский назначил послом Украины в Турции заместителя главы МИД
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“Назначить Боднара Василия Мироновича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике”, – говорится в документе.
Человек с такими же инициалами является заместителем министра иностранных дел Украины.
44-летний Боднар – профессиональный дипломат, работавший в России, Польше, Турции. В частности, в Турции он был советником-посланником посольства (2013-2015 годы) и генеральным консулом Украины в Стамбуле (2015-2017 годы).
Замглавы МИД Украины дипломата назначили в ноябре 2017 года.
Контекст:
Предыдущего посла в Турции, Андрея Сибигу, Зеленский уволил 19 мая.
Работу посольства Украины в Турции курировала временный поверенный Наталья Лопатина.
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