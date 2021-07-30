 

Зеленский назначил послом Украины в Турции заместителя главы МИД

30.07.2021, 11:34, Новости дня
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“Назначить Боднара Василия Мироновича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике”, – говорится в документе.

Человек с такими же инициалами является заместителем министра иностранных дел Украины.

44-летний Боднар – профессиональный дипломат, работавший в России, Польше, Турции. В частности, в Турции он был советником-посланником посольства (2013-2015 годы) и генеральным консулом Украины в Стамбуле (2015-2017 годы).

Замглавы МИД Украины дипломата назначили в ноябре 2017 года.

Контекст:

Предыдущего посла в Турции, Андрея Сибигу, Зеленский уволил 19 мая.

Работу посольства Украины в Турции курировала временный поверенный Наталья Лопатина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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