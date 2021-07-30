“Он сгорел на наших глазах”. Во время отдыха на Ибице у экс-солиста Modern Talking загорелся внедорожник. Видео
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Этот ролик артист оставил без комментариев.
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В следующей публикации он показал, как выглядит сгоревший автомобиль.
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В новом посте Андерс прокомментировал происшествия. По словам артиста, автомобиль, в котором он ехал со своим сыном, внезапно загорелся – это случилось во время отдыха на Ибице.
“Многие из вас спрашивают, что именно произошло на Ибице и все ли у нас в порядке. Мы еще, конечно, в шоке, но самое главное – целы и здоровы. В какой-то момент капот нашего внедорожника внезапно сильно задымился. В кабине стоял неприятный запах и можно было только нажать на педаль акселератора”, – написал Андерс.
Он отметил, что постарался выехать из правой полосы, после чего они с сыном выскочили из машины, которая уже очень сильно дымилась.
“Автомобиль загорелся в течение нескольких минут. Он сгорел на наших глазах. Полиция и пожарная машина быстро прибыли на место”, – резюмировал певец.
Андерс сообщил, что причины возгорания пока неизвестны – их установит полиция.
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Контекст:
Немецкий дуэт Modern Talking существовал с 1984-го по 1987-й и с 1998-го по 2003 годы. Коллектив исполнял танцевальную музыку в стиле диско. В состав группы кроме Андерса, входил также певец Дитер Болен. Одна из самых известных песен дуэта – You´re My Heart, You´re My Soul.
Андерс женат на переводчице Клаудии Хесс. У пары есть сын Александр (2004). Хесс – вторая жена артиста. Ранее он был женат на фотомодели Норе Баллинг. В 2020 году Андерс и Хесс отметили 24 года совместной жизни.
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