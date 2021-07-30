 

Mercedes-Benz представил бронированную версию седана S-Class нового поколения

30.07.2021, 11:32, Новости дня
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Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz презентовал бронированную модификацию роскошного седана S-Class.

Внешние изменения коснулись дверных ручек, колесных дисков и других элементов. В продажу бронированный седан выйдет под названием Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic. Эксперты полагают, что новая версия станет самой безопасной в своем сегменте. Бронь кузова соответствует стандарту VR10. Боковые стекла получили толщину в полтора раза выше, чем в базовом исполнении.

Под капотом установлен 6-литровый битурбированный агрегат с мощностью 612 л.с. Вместе с тем автомобиль имеет девятиступенчатую автоматическую трансмиссию и систему полного привода. Стоимость бронированного седана составит от 547 тысяч долларов.



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