 

Бренд Kaiyi Automobile готовит к дебюту новый седан

30.07.2021, 11:32, Новости дня
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Китайская компания Kaiyi Automobile в скором времени выпустит новый седан под названием Xuandu.

В свою очередь, новинка поступит на рынок уже к третьему кварталу текущего года. Эксперты предполагают, что официальная презентация китайской модели состоится в ближайшее время. Что касается внешнего вида, новая модель имеет достаточно минималистичную внешность, которая сходится с актуальной генерацией Kia Rio.

Кроме того, модель имеет стильную радиаторную решетку, отличающую модель от остальных моделей. Головная оптика выполнена из светодиодов. Под капотом новой модели установлен 1,5-литровый турбированный двигатель с мощностью 156 л.с. Пока производитель умалчивает комплектации и стоимость новой модели.



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