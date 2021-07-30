 

Опубликованы изображения четырехместной версии Chevrolet Corvette

30.07.2021, 11:32, Новости дня
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В подразделении General Motors Design продемонстрировали рендерные снимки прототипа Chevrolet Corvette с четырехместным салоном.

Впервые данный прототип показали в 1962 году, однако теперь дизайнеры показали более современное исполнение автомобиля. Модель имеет некоторые сходства с Ford Thunderbird. Пока в компании не готовы к серийному выпуску автомобиля. Предполагается, что исполнить четырехместный салон удастся за счет удлиненных дверей.

Кроме того, автомобиль потребует увеличения колесной базы и длины кузова. Пока авторы снимков не озвучивают данные о возможных технических параметрах новой модели, которая остается лишь в рамках прототипа.



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